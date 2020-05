«Eventualmente daremo battaglia in tutti i sensi. Sarebbe qualcosa di ingiusto. Non si possono cambiare le regole in corso d’opera in un momento di grande difficoltà per tutto il mondo. La stagione o si completa o si annulla, nella peggiore delle ipotesi si potrebbero recuperare queste dieci partite più avanti». Queste le parole di Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, rilasciate in un’intervista a “TGTEN” in merito alla ripresa dei campionati dopo l’emergenza Coronavirus.