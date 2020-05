Ancora in dubbio le sorti del campionato di Serie A, non si se il torneo riprenderà. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” la vera spada di damocle per la Serie A sarebbero dei nuovi contagi per i calciatori, nel caso in cui ciò avvenisse il giocatore insieme alla squadra dovrebbe scontare la quarantena di 14 giorni. Questo potrebbe realmente far saltare il campionato, che rischia seriamente di non ripartire.