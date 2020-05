«In Serie D non ci sono i presupposti per ripartire, non siamo pronti. Verdetti a tavolino? Squadre come Palermo e Savoia meritano la Serie C per la classifica e per premiare le società solide, mi riferisco per esempio anche al Foggia. Sfida contro il Palermo? Bella gara, ci siamo approcciati con grande umiltà contro una squadra di alto livello. Allenare un giorno i rosanero? A chi non piacerebbe allenare i rosanero (ride ndr). Faccio bene da due anni al Troina, prima devo sedermi con la dirigenza e valutare le ambizioni di ambo le parti, poi si deciderà il futuro». Queste le parole di Davide Boncore, allenatore del Troina, rilasciate ai microfoni di “Goal sicilia” in merito alla ripresa del campionato di Serie D.