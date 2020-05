Nel prossimo decreto sarà previsto “un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato”. Come riporta “Tgcom24”, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che ci sarà: “In più l’eliminazione degli oneri fissi per le bollette”. Questi i nuovi interventi diretti alle aziende ma il ministro avverte: “Sarà impossibile assorbire l’intera perdita di fatturato, non avviene in nessuna parte de mondo”.