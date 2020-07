Piccoli guai per Cristiano Ronaldo in Portogallo. Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Sun”, la polizia portoghese ha avviato delle indagini perché il figlio dell’attaccante della Juventus è stato visto guidare una moto d’acqua, da solo, al largo delle coste portoghesi. Servirebbe una patente per guidare il mezzo, ma l’età del figlio del portoghese non lo consente. Previst una multa da 3mila euro.