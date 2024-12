Greco presenta Frosinone-Sassuolo: «Vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo»

Alla vigilia della sfida tra Frosinone e Sassuolo è intervenuto il tecnico dei ciociari Greco in sede di conferenza stampa. L’allenatore ha parlato del momento del club e presentato la prossima sfida:

«Abbiamo analizzato bene cosa fa il Sassuolo. In base ai calciatori che abbiamo a disposizione abbiamo fatto delle valutazioni e siamo andati a strutturare la settimana pensando di sfruttare gli spazi che i neroverdi ci concederanno. I ragazzi stanno tutti bene tranne Canotto che non c’è, Gelli e Bettella non ci sono. Il resto stanno tutti bene, sono a disposizione. Sul Sassuolo? Stanno facendo un campionato importante, hanno un grande stato d’animo che gli permette di accedere a tutte le loro qualità. Noi possiamo essere molto competitivi e non possiamo perdere il nostro atteggiamento. Quello stato d’animo e quell’atteggiamento non dobbiamo perderlo. Ovunque siamo andati abbiamo cercato di imporre il nostro modo di essere. Con il Cosenza ci siamo abbassati volutamente, volevamo aspettarli e poi ripartire. E poi c’è la forza delle avversarie, che ti costringono a fare qualcosa che non ti piace fare. A noi non piace stare 90 minuti in difesa, ma se il Sassuolo sarà così bravo dovremo essere bravi a dominare la partita in base alle situazioni. L’attacco del Sassuolo? Questo modo di giocare ci ha dato dei benefici fino a questo momento, questo modo di essere ci ha permesso di essere efficaci. Ci potrebbero essere delle varianti, ma la struttura nella quale la squadra si sta riconoscendo è la stessa».