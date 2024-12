Castori presenta Sudtirol-Mantova: «Sono convinto che domani non sbaglieremo la partita»

Alla vigilia della sfida tra Sudtirol e Mantova, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei biancorossi Castori. L’allenatore si è soffermato sul momento dei suoi e poi ha voluto presentare quello che sarà il match:

«Gruppo? Ho trovato un gruppo disponibile, attento e motivato. La voglia di recuperare si percepisce chiaramente. Parole e promesse lasciano il tempo che trovano: saranno i fatti a parlare, ma sono convinto che domani non sbaglieremo la partita. Sarà una partita difficile come tutte in questo equilibrato campionato di Serie B. Loro sono una neopromossa che sta facendo bene con entusiasmo e solidità avendo mantenuto il nucleo e il tecnico dello scorso anno. Noi, però, abbiamo bisogno di punti e metteremo in campo tutte le energie possibili. Assenti? Tait e Masiello non sono a disposizione, per quanto riguarda il resto del gruppo abbiamo ancora qualche dubbio da sciogliere dopo l’ultimo allenamento. Non mi piace lamentarmi delle assenze, sono opportunità per altri di dimostrare il proprio valore. Chi scenderà in campo lo farà con massimo impegno e dedizione. Ho fiducia in questo gruppo, senza alcuna riserva. Da quando sono arrivato, ho analizzato l’intera rosa senza preclusioni o condizioni. Le gerarchie sono azzerate, e ognuno avrà le sue opportunità di dimostrare il proprio valore sul campo. La motivazione deve venire da dentro il gruppo, ma ci aspettiamo grande sostegno dal pubblico. È nostro compito scaldarlo con le prestazioni. Sono curioso di vedere come risponderà la piazza».