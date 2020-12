Intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”, Ciccio Graziani, ex attaccante di Torino e Roma, ha fatto un excursus sul momento delle principali big del campionato italiano e sul periodo del Torino. Ecco le sue parole:

«Difficile commentare quello che è successo tra Gomez e Gasperini senza esserne stati testimoni diretti. Il fatto che l’Atalanta abbia preso provvedimenti così forti fa pensare che ci sia stato un comportamento non professionale da parte del giocatore. Ma solo loro sanno come sono andate le cose, il ‘Papu’ ha detto che dirà tutto, aspettiamo. Roma? Quando rientrerà Zaniolo molto probabilmente giocherà con Pedro e Mkhitaryan sugli esterni a supporto di Dzeko, con Pellegrini arretrato in mediana. Non resta che aspettare.





Torino? Non mi dispiacerebbe avventurarmi in quella realtà dalla panchina, ma non ci sono i presupposti. Giampaolo è un miracolato perché nonostante tutto ha la fiducia del presidente, pensano e sperano che sia un allenatore bravo, c’è un bel rapporto con la squadra e quindi vanno avanti con lui. Il problema vero è che questa squadra, potenzialmente attrezzata per l’Europa League, non riesce ad esprimersi. A Cairo ho detto di far benedire la squadra perché qualcuno ha fatto il malocchio».