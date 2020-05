Dopo le parole del Ministro Spadafora, anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro di oggi: «La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido col Ministro Spadafora e con tutte le componenti federali. È un progetto di serietà che coinvolge tutto il mondo del calcio professionistico, Serie A, B e C. E mi auspico anche il calcio femminile».