«La mia rielezione è stata molto importante per me e premia, a mio avviso, non solo i risultati che abbiamo ottenuto con grande determinazione e dedizione, ma soprattutto riconosce all’attuale governance una capacità di resistere e di rappresentare una guida sicura per il mondo del calcio. Credo che questo sia il messaggio più importante che è emerso da una votazione che mette insieme diverse anime, quella professionistica ed anche quella dilettantistica»

Parla così, secondo quanto riporta “Tuttocampo.it”, il presidente della FIGC Gabriele Gravina. «Il nuovo Dpcm – ha aggiunto – non lo permette, è un problema che riguarda diversi settori e non solo il calcio. Dobbiamo prepararci almeno per il campionato Europeo ad avere un pò più di spettatori. Mondo dilettantistico? Mi preoccupa tantissimo questa situazione, non a caso il prossimo consiglio federale del 5 marzo vedrà un punto all’ordine del giorno specifico su questo tema. Riguarderà sicuramente il campionato di Eccellenza e il campionato di Calcio a 5 e Femminile».