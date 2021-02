L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC:

«Superlega? Sono assolutamente contrario. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati. La Uefa non ha alcuna intenzione di mortificare le competizioni nazionali, si troverà una soluzione per la crescita del calcio italiano ed europeo».





Calendario problematico? «Il primo problema c’è già -ha affermato Gravina-, bisogna promuovere in fretta un ragionamento complessivo che tenga in considerazione anche le ragioni dei protagonisti in campo. Il secondo si può arginare investendo sul prodotto e creare sempre nuovo interesse intorno a tutte le competizioni».