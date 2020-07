Pietro Grasso, ex presidente del Senato, ha voluto pubblicare sulla propria pagina Facebook un post in merito all’alluvione che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla sua città natale, Palermo. Di seguito quanto scritto dall’ex magistrato: “Da ieri seguo con apprensione le notizie che giungono dalla mia Palermo. Continuano ad arrivarmi immagini devastanti di una città travolta da un nubifragio senza precedenti e non previsto da nessuno. Un forte abbraccio ai familiari delle vittime, una grande preoccupazione per i dispersi: mi stringo attorno a tutta la comunità e al suo sindaco Leoluca Orlando, oggetto di indegni attacchi politici con le ricerche dei dispersi ancora in corso”.