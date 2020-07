Cesar Grabinski, DS del FC Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della “Gazzetta del Sud”: «Stiamo valutando tantissimi profili, ma se vogliamo scegliere bene non dobbiamo avere fretta. Lo scorso anno è stato difficile convincere i calciatori a venire a Messina, oggi sono i procuratori a chiamare e proporre i loro assistiti, il vento è cambiato sensibilmente. Lavorare con gente che ‘mastica’ calcio ad alti livelli da una vita per me è un grande piacere. Sono molto aperti, sempre pronti al confronto, mi trovo bene e ho molto da imparare da loro».