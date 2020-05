Governo al lavoro per tutto il fine settimana per preparare il testo del nuovo decreto con le misure economiche anti-Coronavirus. Secondo quanto si apprende la prima riunione della mattinata di Giuseppe Conte con i capidelegazione e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stata breve ed servita a fare un primo punto ma nel pomeriggio ci saranno altri incontri bilaterali con i partiti di maggioranza. Una nuova riunione del premier con i ministri è poi prevista in serata. Intanto sono iniziate a circolare prime bozze di quello che era stato definito ‘decreto aprile’ che, si fa notare, sono in parte già superate e comunque riguardano solo il capitolo lavoro e sostegni al reddito. (Ansa)