Niente gara da titolare o da subentrato per il portiere del Benevento Piergraziano Gori nell’ultima giornata giocata contro il Torino già salvo.

L’estremo difensore è stato anche spedito in tribuna, perdendo l’opportunità di diventare il giocatore più anziano ad esordire nella massima serie a 41 anni e 13 giorni.





Sarebbe stata la prima presenza in Serie A dopo un ventennio nelle serie inferiori: un sogno spezzato. Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato della questione a “Ottochannel”:

«Non mi è stato autorizzato farlo giocare. Stasera non ho potuto far giocare Gori e mi dispiace. Non è bello, io me ne vado a testa alta».