Roberto Goretti, ex ds del Perugia, ha parlato ai microfoni di “TuttoBari” per parlare del Girone C di Serie C.

Ecco le sue parole:





“È molto interessante vedere come ha lavorato il Bari quest’estate e quali sono state le scelte fatte dalla società. È evidente che i biancorossi siano una squadra molto forte per la categoria. Il club ha tre personalità top che sono Romairone, Auteri e Antenucci, dei veri assi per la Serie C. Sarà molto interessante vedere come si comporterà il Bari in campo in questa stagione, sono altresì curioso di scoprire cosa succederà nel girone C, che credo sarà dominato fondamentalmente da biancorossi e Ternana, le quali reputo fuori categoria, sia per qualità della rosa che per le individualità presenti in organico”.