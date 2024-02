Gomes: «Fiducia di Corini è fondamentale per me»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un’intervista a Claudio Gomes.

Il suo acquisto nelle ultime ore di mercato era passato quasi sotto traccia, eppure ci ha messo pochissimo a diventare un punto fermo del Palermo. Ci racconti il suo ambientamento al calcio italiano e il modo in cui Corini l’ha aiutata. «L’adattamento alla squadra è andato per il meglio, perché i compagni mi hanno dato il tempo giusto per ambientarmi e ho imparato tantissimo da loro. Corini mi ha inserito in formazione un passo alla volta, mi ha dato tanta fiducia e per un giocatore sentirla intorno a sé è davvero importante: giocare con continuità è una bella sensazione, soprattutto in una squadra di grande qualità come il Palermo, ma voglio dare ancora di più».

Prima di venire qui ha giocato in Francia, Olanda e Inghilterra: pensa che la Serie B sia più difficile rispetto a questi campionati? «Non mi piace fare paragoni tra un campionato e l’altro, ognuno di questi ha caratteristiche a sé: ovunque abbia giocato è stato difficile, perché ho affrontato squadre di livello. Questo naturalmente vale anche per la Serie B: da quando sono arrivato nessuna partita è stata facile ed è impossibile fare previsioni su chi può arrivare primo o chi può vincere determinate sfide».