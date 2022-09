L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui gol e assist di Brunori.

Decisivo? Parecchio. Non servono nemmeno i numeri per spiegare il peso di Brunori nel gioco del Palermo, ma le sue reti iniziano ad assumere un valore sempre più alto per le sorti del club rosanero. In Serie B, quella categoria dove l’italo-brasiliano aveva tutto da dimostrare, secondo chi puntava il dito sui pochi gol realizzati tra i cadetti, il numero 9 rosanero ha messo la firma su 6 dei 7 punti raccolti finora. Decisivo nelle vittorie con Perugia e Genoa, mettendo lo zampino in tutti i gol di questi due successi.

Due li ha siglati lui, uno lo ha gentilmente concesso a Elia per il raddoppio con gli umbri nel match d’esordio in campionato, riscoprendosi pure uomo assist. Quel che conta, però, sono i gol. E quelli, Brunori, non li fa mancare. Al punto da essere uno dei giocatori più decisivi di questo avvio di stagione in Serie B, contribuendo all’86% dei punti conquistati dai rasa e timbrando sempre it cartellino nel-le partite in cui la squadra di Corini ha festeggiato una vittoria.