La comunità 007 degli Usa mette fine alle ipotesi complottiste che vedevano il Coronavirus creato in un laboratorio in Cina. Infatti secondo quanto affermato dall’ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale che coordina i lavoro di tutte le agenzie federali, dalla Cia alla

Nsa, il virus che ha causato la pandemia non è stato generato dall’uomo.