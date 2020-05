L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Rossi, attaccante del Salt Lake City: «Quando parla il dottor Fauci mi metto sull’attenti, ma noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Tutti i miei familiari sono chiusi in casa, a Clifton, New Jersey, compresa mia moglie. Purtroppo ho saputo che un mio amico ha perso la nonna».