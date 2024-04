Giuntoli scarica Milik e pesca da Madrid: colpo da top club per la Juventus, ma bastano 12 milioni

Giuntoli fa fuori Milik e ha già in mente il sostituto. Colpo da top club per la Juventus in attacco: servono “solo” 12 milioni di euro.

Mesi cruciali per la Juventus, questi prima dell’inizio del mercato estivo, per delineare la prossima stagione e iniziare a progettare la Juve del futuro. Giuntoli, che avrà in mano le redini dal punto di vista delle decisioni tecniche, avrà l’ultima parola sulla guida in panchina e ovviamente sul mercato, in quanto direttore sportivo, e pare che l’ex Napoli abbia già le idee chiare sugli “esuberi”.

Uno di questi, come confermato dalle numerose panchine e da una stagione mai veramente decollata, è Milik, che il prossimo anno è destinato ormai a indossare un’altra maglia. Per sostituirlo Giuntoli, che vorrebbe monetizzare da una sua cessione, ha già pronto il colpo in canna.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe tornato di moda un nome di un grande ex, al momento in forza all’Atletico Madrid. Un ritorno per il quale potrebbe bastare una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Juve, due addii e nuova punta: Giuntoli vuole fare tornare l’ex a Torino

Saranno due con tutta probabilità gli adii in casa Juve in estate, per quanto riguarda il reparto offensivo. Ancora in dubbio la situazione riguardante Chiesa e Yildiz, Kean e Milik sarebbero già la valigia in mano. Il polacco non sembra essere riuscito a imporsi quest’anno come in passato, mentre Kean tra un trasferimento mancato e l’altro, non è riuscito ancora a dare continuità (zero gol in campionato).

I contratti di Milik e Kean scadranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026, ma Giuntoli vorrebbe monetizzare – oltre che risparmiare sugli alti ingaggi -. Al loro posto il nome di Alvaro Morata sembra essere tornato di Moda, come riporta nelle scorse ore la Gazzetta dello Sport.

Morata, la valutazione dell’Atletico e il piano di Giuntoli

La Juventus dunque, fatti fuori Milik e Kean, potrebbe puntare tutto su Morata. Lo spagnolo, 32 anni, sembra essere in uno dei momenti migliori della sua carriera nonostante l’età. Il giocatore conosce l’ambiente, ha sempre regalato parole importanti per la Juventus e ha un rapporto ottimo con tifosi e società. Un suo ritorno però non sarebbe solo simbolico, ma funzionale dal punto di vista tecnico. Quest’anno Morata, che con il suo Atletico ha eliminato l’Inter in Champions League, ha messo a segno ben 5 gol in Champions League e 14 in Liga.

L’Atletico lo valuta 12 milioni di euro, più bonus per arrivare circa a 15, ma Giuntoli vorrebbe abbassare ancora le pretese del club, qualora riuscisse a trovare un accordo che soddisfi il giocatore.