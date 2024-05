Palermo, lite in Via Maqueda: intervengono le forze dell’ordine

Momenti di panico, ieri sera, in via Maqueda a Palermo.

Come si legge su “Gds.it” secondo una prima ricostruzione, un cittadino del Bangladesh sarebbe stato insultato da un tunisino che aveva in mano un coltello. Alla scena avrebbero assistito connazionali della persona che stava subendo l’aggressione e sarebbero intervenuti per difenderlo.

Le urla hanno destato l’attenzione dei residenti che, immediatamente, hanno allertato le forze dell’ordine. In pochi minuti, sono arrivate almeno 6 volanti della polizia e diverse dei carabinieri, che hanno proceduto all’identificazione dei soggetti. L’arrivo delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio. Non si conoscono i motivi del litigio.

Si tratta solo dell’ultimo episodio tra cittadini di diversa nazionalità. Nell’ultimo periodo, molti negozianti del Bangladesh, che hanno i propri esercizi commerciali in via Maqueda e nelle strade limitrofe, si sono lamentati dell’atteggiamento ostile di gruppi di tunisini.