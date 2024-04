Anche la Lazio preleva dal Napoli: lo ha scelto Tudor | Scambio secco e affare a costo zero

La Lazio piazza il colpo dal Napoli. Tudor lo vuole per puntare all’Europa: proposto uno scambio secco che accontenta tutti.

La Lazio inizia a guardarsi intorno per la prossima stagione. Ingaggiato Tudor, che sembra fino a questo momento abbastanza in sintonia con club e squadra, i biancocelesti a secco di obiettivi – o quasi – puntano l’ultimo posto per l’Europa dopo il secondo posto dello scorso anno, e progettano il futuro.

Tantissimi i pezzi da sostituire nello scacchiere dell’ex Verona. Mentre proseguono le discussioni per i rinnovi, ci sono alcuni senatori che non sembrano più poter garantire le prestazioni di alto livello fornite fino a questo momento con la maglia della Lazio.

Ecco perché Lotito ha intenzione di dare nuova linfa al reparto offensivo – uno dei più carenti -. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal Mattino, ci sarebbe la possibilità per i capitolini di uno scambio per l’attacco. In questo modo Tudor abbraccerebbe un suo pupillo, e la Lazio potrebbe risparmiare proponendo uno scambio secco, di uno dei suoi veterani.

Lazio-Napoli: scambio in attacco

Al momento una suggestione, che potrebbe però concretizzarsi in estate. Gli occhi della Lazio sono su Giovanni Simeone già da tempo, ma con l’arrivo di Tudor sulla panchina dei biancocelesti i rumors sul trasferimento in estate hanno preso grande forza. Del resto il cholito chiede spazio, e a Napoli sembra ormai ingabbiato da Raspadori, Osimhen, o chi sarà per lui il suo sostituto in attacco.

Ecco perché Simeone potrebbe approdare alla Lazio, per avere finalmente una maglia da titolare e riabbracciare Tudor, con il quale l’argentino aveva vissuto la sua migliore stagione al Verona. Secondo quanto riferisce il Mattino inoltre, per risparmiare la Lazio potrebbe privarsi addirittura di Immobile.

Immobile-Simeone: ipotesi scambio tra le punte

Un addio, quello eventuale di Immobile da Roma, che sarebbe sicuramente doloroso. Il numero 9 arrivato nel 2016 è ormai una bandiera della Lazio infatti, e da capitano sarebbe sicuramente difficile dire addio alla Capitale. Ma Immobile non sta vivendo un periodo felice alla Lazio, in queste ultime stagioni. Quella corrente sembra essere un incubo, tra infortuni e panchine, e anche qualche contestazione di troppo.

Un trasferimento a Napoli potrebbe essere gradito al calciatore per trovare nuovi stimoli, chiudere una lunga pagina – durata 8 anni – della sua carriera e rimettersi in gioco per chiudere la carriera nella sua terra natia.