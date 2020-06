«Lo ringrazio sempre perché mi ha portato a Messina. Quando va via un allenatore è una sconfitta per tutti. È sempre stato in piazze importanti e ha fatto tanti anni in Lega Pro. Abbiamo pagato la mancanza di continuità. Il Palermo ha vinto le prime dieci partite e ha costruito così il vantaggio decisivo». Queste le parole di Giovanni Giuffrida, centrocampista dell’Fc Messina, rilasciate ai microfoni di “Football Moments” in merito all’allenatore Costantino.