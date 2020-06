La Serie D è alle prese con lo stop della stagione per l’emergenza Coronavirus. La situazione è drammatica per moltissimi calciatori, secondo quanto riporta “La Repubblica” sono tante le società in crisi che non arrivano a pagare gli stipendi, in più mancano gli ammortizzatori sociali, aziende e sponsor impossibilitati a finanziare i club. Come racconta Alessandro Renica, allenatore della categoria con 20 anni di esperienza, tanti sono i paesi che rischiano di perdere la loro squadra.