Giudice Sportivo Serie D girone I: le decisioni dopo la 19^ giornata

Il Giudice Sportivo Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 15 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICHE PER TRE GARE EFFETTIVE

Vaccaro Francesco (S.S.D PALERMO) Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MICILLO SALVATORE (F.C.GIUGLIANO 1928) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUASTAMACCHIA ANTONIO (U.S. SAVOIA 1908) Al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo della Terna.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

DIONISI MATTEO TASCONE (U.S. SAVOIA 1908)

MATTIA (U.S. SAVOIA 1908)

ALLENATORI

SQUALIFICHE PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO GIANLUCA (F.C. S.S. NOLA 1925) Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.

AGOVINO MASSIMO (F.C.GIUGLIANO 1928) Perchè, benchè già squalificato con CU 76, sostava indebitamente nella zona degli spogliatoi.

LAVILLA SIMONE (CITTANOVESE)

SICIGNANO PIETRO (CITTA’ DI ACIREALE)

MANZO TOMMASO (F.C. GIUGLIANO CALCIO)