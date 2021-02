Nessuna squalifica per Pavel Nedved e Fabio Paratici dopo quanto accaduto durante il match di campionato tra Napoli e Juve.

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, il giudice sportivo non ha emesso alcuna sanzione nei riguardi dei due dirigenti bianconeri, che in occasione della sfida del Diego Armando Maradona di sabato scorso hanno protestato in maniera veemente nei confronti del quarto uomo Calvarese (CLICCA QUI).