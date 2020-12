«Voglio rivedere l’espulsione di oggi. Ancora non l’ho vista. Anche se ho visto uno schiaffo di Lucca a Santoro non sanzionato. Esplusione di Buschiazzo? Se le cose sono andate veramente così verrà sanzionato anche da un regolamento interno. Non va bene perché dobbiamo mantenere la lucidità. Ma prima voglio rivedere cosa è successo. Sono stufo di espulsioni stupide».

Queste le parole rilasciate da Federico Giudi, tecnico della Casertana, in conferenza stampa.