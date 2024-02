Giovane portiere prende palla fuori area e scoppia in lacrime: la scelta di cuore dell’arbitro (VIDEO)

Bellissimo gesto di un arbitro in occasione di un torneo giovanile: niente punizione e cartellino per un portiere che era scoppiato a piangere quando aveva capito di aver fatto una sciocchezza. Il direttore di gara lo ha abbracciato e gli ha spiegato che non lo avrebbe punito, tra gli applausi dei presenti.

Come si legge su “FanPage.it” si giocava il match calcio a 7 juniores tra Atletico Baleares e Soller, quando un lancio lungo dalle retrovie non ha trovato nessuno a raccoglierlo se non il portiere che ha avuto gioco facile ad afferrare il pallone, abbrancandolo in presa a terra. Il problema è che il ragazzo è stato probabilmente tratto in inganno da due righe disegnate una vicina all’altra e ha preso la palla oltre quella che delimitava la propria area di rigore.

In base al regolamento, avrebbero dovuto esserci un calcio di punizione per la squadra avversaria e un cartellino per il portiere, ma quello che è accaduto dopo ha seguito tutt’altro copione, che ha scaldato il cuore dei presenti e di chi poi ha rivissuto la scena sui social. Accortosi di quello che aveva combinato e consapevole delle conseguenze, il giovane portiere è scoppiato a piangere di fronte all’arbitro che era subito accorso sul punto dell’infrazione.

Ha ocurrido en Palma de Mallorca, un portero de categoría prebenjamín sale del área y controla el balón con las manos, y al percatarse, llora desconsolado.

Atentos a la reacción de José García Ferrer, árbitro del encuentro.

Gracias a @matiesadrover de Actualidad Fútbol Base. pic.twitter.com/1dcXu35jzV — Pável Fernández (@PavelFdez) February 6, 2024