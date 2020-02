Mario Balotelli, attaccante del Brescia, fa sempre parlare di lui, stavolta però è vittima di un ricatto. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Vicenza” una giovane 18enne avrebbe ricattato l’attaccante chiedendo 100 mila euro altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. All’epoca la ragazza aveva 17anni e aveva assicurato a Balotelli di essere maggiorenne, inoltre l’avvocato della ragazza avrebbe cercato di contattare il settimanale “Chi” per vendere la notizia. Adesso la 18enne è indagata per tentata estorsione.