Da oggi inizia la fase 2 in Italia, tanti i fuorisede che per motivi validi vogliono tornare in Sicilia. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, il traffico verso sud è sempre più intenso, allcuni studenti e impiegati, infatti, hanno intrapreso dal nord e dal centro il viaggio per raggiungere la Sicilia in automobile partendo la notte scorsa, ma rischiano di fermarsi davanti allo stretto di Messina. Intanto Musumeci ha limitato gli ingressi in Sicilia, potrà sbarcare solamente il personale sanitario e per motivi di comprovata esigenza. Due aerei invece sono pronti a partire per arrivare a Palermo e a Catania da Roma Fiumicino.