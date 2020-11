Giorgia Rossi, presentatrice di Pressing, non condurrà stasera perché ha contratto il Coronavirus.

La stessa Rossi ha annunciato sui social la notizia, di seguito le sue parole: «Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me… positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla Tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti».