ntervenuto a Sportitaliamercato, Alberto Gilardino, tecnico della Pro Vercelli, ha parlato della necessità di una riforma del calcio italiano: «Ci aspettiamo tutti delle risposte. Io non vedo concretamente i ragazzi da due mesi, li vedo solo online. Conosco realmente le problematiche del calcio e auspico che al tavolo possano uscire delle soluzioni concrete. Ogni riforma è importante valutarla: l’ultima idea uscita (Serie B a 40 squadre e C dilettantistica, ndr) può essere interessante, l’unico dubbio è sull’attuabilità economica. Se non ci dovesse essere una riforma forte, si rischierebbe il collasso di tantissime società e il loro fallimento, soprattutto in Lega Pro. Farebbero fatica ad iscriversi e a vivere».