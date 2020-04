Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Alberto Gilardino, tecnico della Pro Vercelli, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del campionato di serie C: «Non penso che la Lega Pro abbia le possibilità strutturali ed economiche per garantire la sicurezza sanitaria come vorrebbero i protocolli medici. Certi investimenti non sono alla portata di tutti. Andrà recuperato terreno dal punto di vista psicologico, i giocatori dovranno riabituarsi a tutto quello che fino a 60 giorni fa era naturale e che ora sembra così distante. Ci riusciremo, gli stadi torneranno pieni».