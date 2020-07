Per limitare il più possibile il pericolo contagio di Coronavirus, in Giappone è stato istituito il divieto di urlare sulle montagne russe in un parco divertimenti di Tokyo. Il Fuji-Q Highland ha riaperto lo scorso mese dopo il lockdown imposto dall’epidemia, la misura in questione è volta a evitare che delle minuscole goccioline di saliva si diffondano nell’aria, aumentando il rischio di contagio.