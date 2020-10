“In ospedale ho visto tante persone morire, alcune se ne vanno senza un ultimo saluto” lo ha raccontato il giornalista Massimo Giannini rivelando la sua esperienza di malato Covid al Gemelli di Roma. “Ho visto persone morire, è stata un’esperienza dura e ho deciso di non nasconderla. Mi considero fortunato, voglio testimoniare cosa succede lì dentro perché c’è bisogno di capire” ha dichiarato durante la trasmissione Otto e mezzo su La7. “Quello che mi ha colpito di più è stato vedere quanti giovani sono ricoverati, quante persone stanno male. Ho visto la procedura di pronazione, io sono stato solo con l’ossigeno e non sono andato oltre per fortuna”. “I pazienti se ne vanno senza accorgersene, senza nessuno che gli dia l’ultimo saluto” ha raccontato Giannini.