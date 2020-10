«Il rinvio di Palermo-Potenza? Noi abbiamo lavorato con molta decisione chiedendo alle società un comportamento che consentisse di mettere al primo posto gli interessi generali. Era necessario esaminare la situazione in maniera molto limpida e chiara. L’Asl di Potenza ci ha detto che c’era un problema di trasporti. Le nostre squadre viaggiano con mezzi pubblici e il Potenza doveva svolgere diversi tamponi per capire se c’erano altri contagiati. Quindi insieme alle due società abbiamo optato per il rinvio della partita. Ci vuole buon senso nell’affrontare queste situazioni. Bisogna guardare agli interessi generali». Queste le parole rilasciate da Francesco Ghirelli, tecnico della Lega Pro, ai microfoni di “Diretta Stadio”.