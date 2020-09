Dall’aula Magna “Mario Arcelli” della Luiss “Guido Carli”, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato della riapertura degli impianti sportivi. Ecco le sue parole riportate da “TuttoC.com”:

«Si tratta di sedersi tutti insieme ad un tavolo e pensare al lavoro da fare per riaprire gli stadi. Più che sul quando, bisogna concentrarsi sul come e studiare un piano per godere del calcio in piena sicurezza. Qual è l’alternativa alle porte chiuse? Come fanno le squadre a sopravvivere senza incassi dai botteghini? Bisogna pensare ad una graduale e responsabile riapertura di palazzetti e stadi, partendo dagli abbonati: si potrebbero scaglionare gli ingressi e le uscite. Il mio desiderio è quello di riprendere a giocare con la gente sugli spalti e gli sponsor a sostenerci, lo stadio è un moderno colosseo: oltre ottobre la situazione potrebbe diventare pesante, bisognerà attendere impatto dell’apertura delle scuole e poi vedere cosa accadrà».