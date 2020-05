Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a Sportitalia ha analizzato l’assemblea tenutasi in data odierna: «Il presidente federale spinge per tornare a giocare ma noi abbiamo ribadito la nostra specificità, sempre ascoltando le opinioni di tutti. La nostra linea è quella di fermarsi, come fatto a partire da quel famoso Piacenza-Sambenedettese. Il protocollo sanitario è giusto ma per noi è complicatissimo attuarlo: non ci sono i centri sportivi adatti, si parla di ben 60 squadre in movimento, tanti club sono nel cratere del virus». Sulla quarta promozione: «Il merito sportivo è stato considerato come dato determinante. Io, però, in chiusura d’assemblea ho detto che bisogna riflettere sui tanti astenuti e sui tanti che volevano i playoff. Senza, ovviamente, nulla togliere alla maggioranza che ha scelto il merito sportivo». Su eventuali playoff: «Noi abbiamo dei play molto ampi, bisogna vedere le condizioni. Le esamineremo. Al momento attuale la scelta è basata sul merito. Questa scelta la porteremo in consiglio federale».