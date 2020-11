Il presidente della Lega Pro, Ghirelli, ha parlato a proposito dei match notturni con il problema relativo alla nebbia.

«Ha ragione chi ci segnala che serve un orario adeguato per le partite affinché ai problemi del Covid non si sommino quelli derivanti dalla nebbia. A volte occorre rischiare le 20.45 per quelle squadre obbligate a ripetere i tamponi il giorno della gara, visto che i risultati devono pervenire quattro ore prima della disputa della partita: lo dice il protocollo sanitario. Per il resto, provvederemo a non fissare più partite di sera nelle città tradizionalmente soggette al pericolo di nebbia nel periodo invernale. Tutti i club verranno informati e di conseguenza si organizzino».