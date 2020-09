«Condivido le considerazioni del presidente della FIGC Gravina (L’apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso). Mi permetto di sottolineare che il nostro calcio applica gli stessi protocolli della Serie A, con tamponi fatti ai calciatori ogni 4 giorni. Questo perché viene equiparato a quello professionistico. Riaprire gli stadi serve alla Serie C che vive di incassi da botteghino». Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla presenza dei tifosi allo stadio in Lega Pro.