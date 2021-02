«Mirri è un imprenditore che ha salvato il Palermo in una situazione drammatica. Ha vinto il campionato di Serie D portando il Palermo subito in Serie C. Ma la Serie C è il passaggio più difficile.

E’ piu facile conquistare la promozione dalla Serie B alla Serie A rispetto a passare dalla serie C alla serie B. Perché ci sono più squadre, poi bisogna dire che il girone C è molto difficile. Passare dalla C alla B non è per niente facile. Nonostante la presenza di un allenatore importante Boscaglia non è facile superare la serie C.





Bisogna superare un processo di crescita. Palermo è la storia del calcio italiano,. è il sud, è la Sicilia, ma c’è la C da superare. Io me lo terrei stretto Mirri».

Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su “TRM”.