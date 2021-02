«Il centro sportivo del Palermo? Il valore del progetto che Mirri sta presentando riguarda le prospettive di crescita del Palermo. Il centro sportivo è l’asset fondamentale per favorire la crescita dei giovani calciatori.

La nostra mission è quella di formare i giovani calciatori per le altre squadre, per questo motivo a noi servono questi asset economici. In questo modo possiamo raggiungere più facilmente la nostra mission. Noi sosterremo Mirri in questo progetto».





Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su “TRM”.