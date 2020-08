Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttoc.com”: «Pescara-Perugia? Un playout che all’inizio del campionato era difficile pronosticare. Parliamo di due società che erano considerate in lotta per salire in A, non per retrocedere in Serie C. Ma oltre a una di loro e alle altre retrocesse, sono salite società con un certo blasone: penso, su tutte, al Palermo».