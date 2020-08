Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato alla “Gazzetta del Mezzogiorno”. Ecco le sue parole a proposito del Bari: «Io ho vissuto quattro anni meravigliosi in Serie A con Vincenzo Matarrese, so la passione che si vive a Bari. Non è facile passare dalla Serie C alla Serie B, è più facile passare dalla B alla A. Progetto, programmazione, decisioni al momento giusto sono le armi vincenti. Bari può farcela, ci sono tutte le condizioni: al momento credo che manchi solo riaprire al pubblico lo stadio».