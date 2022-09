Intervistato da “Il Giornale di Vicenza” il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è espresso in merito alla crisi energetica e le ripercussione che potrebbe avere sul calcio.

Ecco le sue parole:

«Noi non vogliamo assistenzialismo, diciamo grazie perché il governo ci ha dato il credito di imposta rafforzato per l’energia, ma vogliamo fare la nostra parte ed è possibile con le energie rinnovabili e agendo sugli orari delle partite. Ho proposto di giocare al mattino? Ma no, diciamo verso le 12. Il 28 settembre abbiamo l’assemblea e sarà argomento all’ordine del giorno. Se mi seguiranno serie B e A? Questo deve chiederlo a loro, io so che le 60 società di serie C sul riscaldamento hanno avuto un aumento del 110 per cento. I costi ormai sono insostenibili… poi credo sia giusto dare un segnale preciso: se chiediamo ai cittadini di cambiare stile di vita dobbiamo farlo pure noi mondo calcio».