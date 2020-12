«Se non ci fosse la pandemia causata dal Covid-19 sarei già a Foggia come feci, qualche tempo fa, per un atleta di grande spessore umano come il portiere Ginestra.

A Federico e alla sua famiglia va la solidarietà della Lega Pro e di tutti i suoi club. La violenza deve essere bandita dalla vita e non deve assolutamente mettere in pericolo la vita di nessuno».

Queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, riportate da “TMW” in merito a quanto successo a Foggia.