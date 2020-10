Gerry Scotti è risultato positivo al coronavirus. Al momento si trova “a casa, sotto controllo medico”. A darne l’annuncio è stato lo stesso conduttore, tramite un post sul suo profilo Instagram: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19.

Voci su un possibile caso di positività tra i presentatori Mediaset avevano iniziato a circolare già nella mattinata.





A lanciare l’indiscrezione è stato Roberto D’Agostino, secondo cui “lo avrebbe preso in famiglia e non negli studi di rete”. Dagospia, però, non ha svelato l’identità del conduttore, concludendo con un interrogativo – “Di chi si tratta?” – che ha subito fatto scattare il “toto-nome” sui social.