Attraverso una nota ufficiale il Giugliano ha annunciato l’arrivo di un ex giovane del Palermo.

“La FC Giugliano comunica che è stato sottoscritto contratto economico con Francesco Paolo Aiello, classe 2002 attaccante esterno. Il calciatore, ex Insieme Formia, ha militato nelle giovanili del Palermo partecipando alle rappresentative giovanili Under 15 e Under 16”.