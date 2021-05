Paura per l’ex Lazio Miroslav Klose, che in un’intervista a “Kicker” ha rivelato di avere due trombosi alle gambe: «Avevo forti dolori alla gamba, mi sono state diagnosticate due trombosi. Sono stato sottoposto a delle cure e indosso delle calze speciale, i medici mi hanno spiegato che la situazione non deve essere presa alla leggera».

L’ex calciatore della Germania sembrava sul punto di trovare l’accordo per allenare il Fortuna Dusserdolf, squadra della Zweite Liga ma, come dichiarato dallo stesso Klose, le possibilità sono ridotte: «Ma non posso correre nè giocare al calcio, non voglio iniziare ad allenare una squadra senza poter spiegare ai giocatori gli esercizi da fare in allenamento».